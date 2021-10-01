إعدام 3 أطنان حلويات وغلق مصنعين بالشرقية قبل المولد النبوي

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية بمديرية الصحة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للمولد النبوي الشريف، واستكمالا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط مصنعين حلويات مخالفين في الشرقية

وتم خلال الحملة، التي ترأسها وكيل وزارة الصحة، مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنعين حلويات بمدينة ومركز الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط 6 براميل عسل جلوكوز زنة 1.848 طن، لسوء التخزين.

إعدام حلويات لتغير خواصها الطبيعية

كما أسفرت الحملة عن إعدام 1.527 طن حلويات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 4 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.