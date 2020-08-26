إعدام طن أغذية فاسدة وغلق مصنع حلويات بالشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بالمدينة، حيث تم المرور علي مصنع حلويات، وتبين عدم وجود ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وقام رئيس المدينة ومأمور مركز الشرطة، بغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما قام رجال الأغذية بإعدام 910 كيلو جرام أغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 5 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

يذكر، أن وكيل وزارة الصحة قام صباح اليوم بغلق مجزر بمدينة بلبيس لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية به.