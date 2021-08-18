«تجار حلويات»: انتعاشة في المبيعات بسبب نتائج الثانوية العامة

شهدت محال الحلويات والبقالة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الحلوى، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، أمس، فيما قال عدد من تجار الحلوى ومواد البقالة إن هناك استعدادات منذ أسبوعين لـ«إعلان النتائج» التى تعمل على تنشيط حركة المبيعات.

محال الحلوى تعلن حالة الطورائ

وقال اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية، إن محال الحلوى تعلن حالة الطوارئ لتلبية احتياجات المواطنين قبيل إعلان نتائج «الثانوية العامة»، بأسبوعين وإنتاج كميات كبيرة من الشكولاتة والجاتوهات التى تعد فى مقدمة اهتمامات المواطنين كهدايا للنجاح.

الشراء من خلال الحجز المسبق أو المباشر

وأوضح العبد، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الطلب يتم من خلال الحجز المسبق أو من خلال الشراء المباشر من المحل إلا أن التعاقدات والإقبال على الشراء بالمقارنة بالعام الماضى يعد الأقل، لافتا إلى أن مناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة من المناسبات الهامة والموسمية لأصحاب المحلات التجارية المختصة بصناعة الحلويات.

ومن جهته، قال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة، إن الإقبال يتم على شراء المياه الغازية والعصائر كهدية ابتهاجاً بنجاح الطلاب بشكل عام لتأتى فى مقدمة الشراء، مضيفا: أن هذا العام لم يحقق نسبة مبيعات كبيرة بالمقارنة بالعام الماضى حيث يحرص المئات من أولياء أمور الطلبة على حجز الحلويات قبل يوم من الإعلان الرسمي عن النتائج، موضحا أن أسعار المياه الغازية والحلوى مستقرة عند المستويات نفسها التي كانت تباع بها طوال العام.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت، أمس الثلاثاء 17 أغسطس نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 من خلال وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجديد.