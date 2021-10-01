طريقة الحصول على المستلزمات والشنطة الدراسية من بيت الزكاة

تيسيرا على أهالي التلاميذ وأسرهم، انطلقت منذ ساعات، المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، لتوزيع 100 ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها على التلاميذ ذوي الهمم والأيتام بالتعليم الابتدائي والإعدادي العام والأزهري.

ومن المقرر -وفق بيان صادر عن الأزهر- توزيع الشنط والمستلزمات من قبل بيت الزكاة والصدقات المصري في 5 محافظات وهي: (دمياط- الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - البحيرة).

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ومنح بيت الزكاة والصدقات المصري.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ومنح من بيت الزكاة والصدقات

1ـ تقديم طلب مقدم باسم الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، موضح به الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب وأسرته وعدد أفرادها.

2 ـ تقديم صور البطاقة الشخصية لكل أفراد الأسرة وشهادات الميلاد بالنسبة للأبناء.

3 ـ من أجل الحصول على المستلزمات الدراسية والشنطة يجب على رب الأسرة تقديم بيان قيد بالمراحل التعليمية للأبناء.

4 ـ صورة بيان الحالة الاجتماعية.

5 ـ أصل إيصال المرافق «كهرباء ـ غاز ـ مياه».

6 ـ صورة سند شغل محل الإقامة.

7 ـ طابعة تأمينية حديثة من التأمينات الاجتماعية.

8 ـ إفادة حديثة من الشؤون الاجتماعية.

9 ـ إفادة حديثة من التأمينات والمعاشات.

10ـ إفادة حديثة من الجمعية الزراعية تفيد بوجود حيازة زراعية من عدمه.

توزيع الشنط المدرسية ومستلزماتها على الطلاب الأيتام وذوي الهمم

وأشرف أعضاء بيت الزكاة، في اليوم الأول للمرحلة الثانية من المبادرة، على توزيع الشنط المدرسية ومستلزماتها على الطلاب الأيتام وذوي الهمم بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح، ومن المقرر أن تمتد المباردة لتشمل التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بجميع محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتحديد المستفيدين.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل دعم الفئات غير القادرة والأكثر احتياجًا، التي تأتي ضمن برنامج «التعليم» للرعاية التعليمية لغير القادرين.