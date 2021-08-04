معاش شهري لـ2000 أسرة بجنوب سيناء من بيت الزكاة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استلمت 1500 كرتونة مواد غذائية من بيت الزكاة والصدقات المصري، ومن المقرر توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة مدن المحافظة، موجهًا الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف علي ما تقوم به المشيخة لتوفير معاشات للأسر الفقيرة.

توفير معاش من قبل بيت الزكاة لنحو 2000

وأوضح المحافظ أنه جرى توفير معاش من قبل بيت الزكاة برئاسة اللواء عمرو لطفي، لنحو 2000 أسرة بالمحافظة من الأسر الأكثر احتياجًا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليون و200 ألف جنيه شهريًا.

لجنة من بيت الزكاة لبحث كافة الحالات المستحقة

وأكد أن هناك لجنة من بيت الزكاة تقوم كل فترة بزيارة التجمعات البدوية والوديان بالمحافظة، لبحث كافة الحالات المستحقة، وجرى تقديم طلب لشيخ الأزهر لتوسيع المساعدات، لتشمل تأهيل أسقف المنازل القديمة، وصرف حقائب مدرسية للأطفال اليتامى وذوي الهمم خلال العام الدراسي القادم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، بلجنة الزكاة والصدقات المصري التابعة لمشيحة الأزهر، بحضور سامح آدم مدير إدارة البحث الاجتماعي ببيت الزكاة، وهاني عيسى رئيس قسم البحث الميداني لبيت الزكاة، ومحمد الطويل باحث اجتماعي أول، ومضر عبد السميع نوار، مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء.

ضوابط لصرف المعاش الشهري

وقال سامح آدم، مدير إدارة البحث الاجتماعي ببيت الزكاة، إن هناك ضوابط لصرف المعاش الشهري، منها أن تكون الأسر محتاجة إليه بالفعل، وينطبق عليها شروط بيت الزكاة، ويقوم الباحث الميداني بعمل دراسة الحالة طبقًا للمستندات الخاصة.

وأكد مدير إدارة البحث الاجتماعي ببيت الزكاة، أن اللجنة تقوم باستبعاد أي حالات غير مستحقة، كما يشمل الأرامل والمطلقات، والعجز عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، الأمراض المزمنة.