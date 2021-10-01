مساعد مايسترو أوبرا الإسكندرية: والدي شجعني على دخول المجال

قال المايسترو إيهاب عبدالحميد عبدالغفار رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية ومساعد مايسترو بفرقة أوبرا الإسكندرية، إن والده قائد فرقة أوبرا الإسكندرية ومؤسس وقائد فرقة ليالي التلفزيون الموسيقية لمس فيه الموهبة وجعله يلتحق بالمعهد حيث تعلم الموسيقى، ثم تعلم على يد أجانب.

المايسترو إيهاب عبدالحميد: والدي كان يصطحبني لتسجيلات الموسيقى التصويرية

وأضاف «عبدالحميد» خلال حواره مع الإعلامية قصواء خلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»: «عندما لمس فيّ والدي الموهبة اصطحبني معه في تسجيلات الموسيقى التصويرية، وأتذكر أول تسجيل في ستديو سمير حبيب، وكنا مع 5 أفراد بصحبة أساتذة كبيرة مثل سعد محمد حسن ورضا رجب وفؤاد رحيم، وكانوا كلهم قامات كبيرة مقارنة بي، لكن والدي شجعني وأراد أن يكسبني الخبرة».

عبدالحميد: معظم أعضاء فرقة والدي أصبحوا أسماء كبيرة في عالم الفن

وتابع: «عندما شارك والدي في ليالي التلفزيون وأضواء المدينة في مطلع التسعينات كنت قد أصبحت معيدا مستجدا وكونا فرقة مع زملاء من جيلي، وتعلمنا كيفية العزف لايف ومواجهة الجمهور دون أخطاء، بعد بروفات كثيرة جدا تحت قيادة والدي، وكان حازما معنا»، مؤكدًا أن معظم أعضاء الفرقة التي قادها والده أصبحوا أسماء كبيرة في عالم الفن.