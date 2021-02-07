خبير تنمية مستدامة عن قيادات الدولة: الرئيس مايسترو والحكومة أوركسترا

قال الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة إعلام عملي لما يقوله رئيس الجمهورية، إذ يتحدث دائما عن التنمية المستدامة ويضع وحكومته الخطط ثم يفاجئ المصريين بتفقده لأعمال التطوير بنفسه، موضحًا: «تفقد الرئيس السيسي لأعمال التطوير مع الوزراء يعبر عن التكامل، إذ أصبح أداء القيادة المصرية مثل الأوركسترا والجميع يضطلع بمهامه، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر المايسترو أما الحكومة فهي الأوركسترا».

وأضاف زمزم، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «هذا هو البعد الاجتماعي في التنمية المستدامة، وليس هنالك شيء مفاده أن كل قديم يُهدم، إذ أن تطوير عزبة الهجانة القريبة من مدينة نصر يعكس رؤية حقيقية للقائد والحكومة من أجل الحد من التلوث السمعي والمرئي».

وتابع، أن العزبة كانت بها مخالفات إنشائية كثيرة، وأدخلت ضمن المصالحات التاريخية في الآونة الأخيرة، كما حظيت العزبة بدعم حكومي عبر تطوير الطرق والإنشاءات والكباري وتسهيل مهامهم وتخفيض الغرامة الموقعة عليهم على أن تتحملها الحكومة المصرية والصناديق المساندة في هذا الأمر.

وتابع: «الوقت هو أحد أضلاع المثلث الخاص بإشكالية التنمية المستدامة، وهناك قائد يرى أن طلاء المباني وكبرى الميادين فقط تنمية مستدامة، لكن هذا لا يعتبر كل أبعاد التنمية المستدامة، وعموما فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى أدق التعاريف الخاصة بمفاهيم التنمية المستدامة»، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة يجب أن تستغرق وقتًا لأن أي قائد في العالم لا يمتلك مفتاح التغيير، وشدد على أهمية البعد الثقافي والاجتماعي، حتى يعي المواطن جيدًا أن التنمية المستدامة لا تتمثل في مصانع مصانع البيبسي والشيبسي والمقرمشات، لكنها تتمثل في مصانع الحديد والبنية الأساسية والصرف الصحي وتطوير المشروعات القائمة.