تحيا مصر: سجلنا 6 أرقام قياسية في «جينيس» خلال عامين متتاليين

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن فكرة تأسيس الصندوق التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الهدف منها إيجاد كيان يبادر بإطلاق مشروعات ومبادرات، ويمتلك أدوات التدخل الآني للمشكلات التي لا تحتمل التأخير، وحل المشكلات التي تحتاج بالفعل إلى تدخل لحظي يحل مشكلتها، وبعدها توضع الخطط متوسطة المدى، وبعيدة المدى، ولذلك عملوا على 6 محاور رئيسية سواء الرعاية الصحية أو التنمية العمرانية، أو الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، ثم التنمية الاقتصادية لهذه الأسر، وبعدها التدخل في محور التعليم والتدريب ويكون الصندوق سندًا معاونًا للدولة في المشروعات التي تتدخل فيها.

6 أرقام قياسية على مدار عامين متتاليين

وأضاف «مختار»، في لقاء مع برنامج «مشروعات مصر» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن نشاط الصندوق تطور ونما ووصل إلى تسجيل 6 أرقام قياسية خلال عامين متتاليين في موسوعة جينيس، وهذا يدل على أن مصر مهتمة بالفعل برعاية الأسر الأولى بالرعاية، أو المسؤولية المجتمعية أو العمل المجتمعي.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يسعى إلى الوصول لحلول سريعة لترشيد الموارد المتاحة والتأثير في أكبر عدد من المستفيدين، موضحًا أن الصندوق نظم قافلة في مايو 2020، كان قوامها 150 شاحنة، محملة بـ300 ألف كرتونة مواد غذائية، إضافة مستلزمات جائحة فيروس كورونا، وتكررت التجربة مرة أخرى في شهر نوفمبر 2020، وجرى إطلاق أكبر قافلة للتبرع للمواطنين استهدفت مليون مواطن، وجرى تسجيل رقمًا قياسيًا وهو أكبر قافلة مواد غذائية، وأكبر قافلة تبرع بالدواجن قيمتها 2000 طن، إضافة إلى تنظيم مسيرة لـ480 شاحنة خير، كسرت الرقم الهولندي الذي كان مسجلًا بـ407 شاحنات.

التفوق على التجربة الهولندية

وأوضح أن التجربة الهولندية كانت عبارة عن شاحنات تتحرك في اتجاه مستقيم ولكن السيارات فارغة، ولكن التجربة المصرية كانت كل سيارة متوجهة لمحافظة محملة بكل ما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وفي 2021، تكررت التجربة وأطلق الصندوق قافلة في يوم 5 سبتمبر، وهو نفس اليوم العالمي للعمل الخيري، ولذلك كانت مصر هي أكبر دولة في العالم أحيت هذا اليوم، وعززت من الدعوة الخاصة من الأمم المتحدة لدعم نشاط منظمات المجتمع المدني وتطويره، ووصوله إلى أكبر عدد من المستفيدين، وسجلوا رقم أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية، سواء الغسيل الكلوي أو الحضانات، وأيضا أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لتجهيز العرائس.