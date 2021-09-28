«تحيا مصر»: وفرنا 29 طن مواد غذائية وألفين بطانية لـ2000 أسرة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق يساعد في إمداد المواطنين في الأماكن النائية بقافلة تضم طعاما وبطاطين، وغيرها من الاحتياجات، بعد إجراء بحث على حالة المواطنين في هذه الأماكن، لافتا إلى أن القيام بهذا البحث يساعد في توزيع الموارد على الأشخاص بالشكل السليم، حيث تم توفير 1000 سجادة و2000 بطانية ولحاف، بجانب توفير الشنط المدرسية في سانت كاترين وأماكن أخرى نائية في المنطقة نفسها.

تحويل 29 طن مواد غذائية وأمتعة لـ2000 أسرة

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أنه تم تحويل 29 طن مواد غذائية جافة، بجانب أمتعة ومفروشات تستفيد منها 2000 أسرة.

قوافل «تحيا مصر» تحقق العدالة الاجتماعية

وأوضح المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، أن القوافل التي ينظمها صندوق «تحيا مصر»، تشمل أكبر نطاق جغرافي في مختلف المحافظات، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية على نطاق أوسع، لافتا إلى أن القافلة التي تم تنظيمها مؤخرا يشارك فيها القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، حيث يتم التنسيق مع مجتمعات المدني في كل محافظة ومعرفة البيانات للأشخاص الأكثر احتياجا من أجل تقديم الاحتياجات التي تحسن من حياتهم.

مبادرات للطعام والحياة الكريمة

وتابع المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، بأن «مبادرة بالهنا والشفا مهتمة بالأكل وتقديم أطعمة لعدد من المواطنين، أما مبادرة دكان الفرحة، فيها حاجات بتسعد الناس، زي تقديم الملابس للطلاب في بداية العام الدراسي، والنهاردة دكان الفرحة وفر ملابس جديدة وشنط جديدة للطلاب، استعداد للعام الجديد بجانب توفير بطاطين من أجل تحقيق معنى حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، الحمد لله بدأنا من يوم 5 سبتمبر تحريك 1000 شحنة على 27 محافظة واستمرت القافلة 10 أيام والنهاردة بنشتغل على 2000 أسرة ووفرنا احتياجتهم في أقل من شهر تقريبا».