تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيا

تنتظر جماهير الكرة المصرية، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الاستبعاد المفاجئ لمحمد مجدي أفشة ومحمد شريف، من القائمة النهائية بقرار من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، المباراة، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق (أحمد فتحي).

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، عبدالله السعيد، رمضان صبحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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