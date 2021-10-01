تعرف على خطوات التقديم في مشروع سكن مصر.. يتواجد في 12 مدينة

تساؤلات كثيرة، شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول خطوات التقديم في مشروع سكن مصر، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان لإتاحة وحدات بمشروع سكن مصر خلال أيام بعدد من المدن الجديدة، تماشيًا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطن المصري، بما يساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد، وهو المشروع الذي أشادت به لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأكدت أن المشروع يأتي ضمن الخطوات السريعة التي تخطوها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

أماكن مشروع سكن مصر

وتتواجد الوحدات المقرر طرحها في 12 مدينة جديدة، وسوف تتواجد الوحدات السكنية التابعة لمشروع سكن مصر، في مدن القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور وحدائق أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة، وبدر وغرب قنا وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة والمنيا الجديدة، ومن المقرر أن يبلغ سعر كراسة شروط سكن مصر، من محدودي الدخل 125 جنيها، بجانب المصروفات الإدارية، بينما سيبلغ سعر كراسة شروط سكن مصر لمتوسطي الدخل، 150 جنيها، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد مقدم الحجز، وقيمته 15 % من ثمن الوحدة السكنية.

خطوات التقديم للحصول على وحدات سكنية

وتستعرض «الوطن»، الخطوات اللازمة للتقديم في مشروع سكن مصر، حيث يتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق التمويل العقاري، وجاءت الخطوات كالتالي:

- وتبدأ أولى خطوات التقديم في مشروع سكن مصر، بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني بإنشاء الحساب، ويقوم المتقدم بعد ذلك في مشروع سكن مصر، بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع ، حيث تتضمن الرسالة رقمًا يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، ثم يبدأ في ملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة حسب الوجود.

- وعلى المتقدم أن يرفق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة "pdf"، و بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة تم إرسال طلبكم بنجاح.

- يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها، حيث يبلغ مقدم جدية الحجز 40 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل ، ويتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي.