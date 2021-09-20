مواعيد وإجراءت تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة دمياط الجديدة

يبدأ جهاز مدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد الموافق 3-10-2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4-11-2021، في تسليم دفعة جديدة (18 عمارة) للفائزين بها ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

وترصد السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة دمياط الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة دمياط الجديدة.

مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة دمياط الجديدة

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 3-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 28، يوم الإثنين 4-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 29، يوم الثلاثاء 5-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 10-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 11-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 12-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 13-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 14-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 17-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 18-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 19-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 20-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 24-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 25-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 26-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 27-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 28-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 31-10-2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 1-11-2021.

وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 2-11-2021 وحتى الخميس 4-11-2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة دمياط الجديدة

يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما يتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.