يبحث الجمهور عن موعد مسلسل زي القمر حكاية عقبال عوضك وقنوات العرض للفنانة مي كساب، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، التي حققت نجاحا كبيرا وصدى واسعا، خاصة أنها تناقش قضية العنوسة بجرأة شديدة خلال حلقاتها.

موعد مسلسل زي القمر حكاية عقبال عوضك وقنوات العرض

تعرض قناة Cbc حكاية «عقبال عوضك» رابع حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الـ8 مساء، والإعادة في 2:30 صباحا و12:00 ظهرا، ويعاد على قناة Cbc دراما الساعة الـ11 مساء و5 و10 صباحا.

يعتمد مسلسل زي القمر على الحكايات المنفصلة المتصلة، وكانت أولى حكايات المسلسل هي «غالية»، بطولة الفنانة درة.

مي كساب تتحدث عن حكاية عقبال عوضك

وعبرت الفنانة مي كساب عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهورعلى حكاية عقبال عوضك، قائلة: «عيطت وأنا بقرأ السيناريو، خاصة أن العمل يناقش عددا من القضايا الهامة التي نعيشها يوميا»، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أن كواليس العمل جاءت ممتعة وبسيطة، و«فخورة بأنني كنت جزءا من هذا النجاح».

أبطال حكاية عقبال عوضك

وتجسد مى كساب دور مدرسة رياضيات، وتناقش فكرة تأخر الزواج، وتعيش مع والدتها، ولديها شقيقين، وهي فتاة تتأخر في الزواج، وتواجه العديد من الصراعات والضغط النفسي ممن حولها، سواء من عائلتها أو الخارج.

ويعرض المسلسل مشكلة تأخر البنات في الزواج، وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات في إطار درامي مشوق.

والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجي، ويشارك في بطولته مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.