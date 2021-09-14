موعد عرض مسلسل «زي القمر وأنا قبلت» على قناة «سي بي سي» لـ أيتن عامر

يبحث الجمهور عن موعد مسلسل زي القمر، القصة الثانية «وأنا قبلت»، على قناة «سي بي سي»، وهي ثاني حكايات الجزء الثاني من المسلسل، بعد نجاح القصة الأولى «غالية» للفنانة درة، التي حققت ردود فعل إيجابية بمجرد عرضها على الشاشات.

موعد مسلسل زي القمر وأنا قبلت على قناة سي بي سي

بدأ عرض حكاية «وأنا قبلت» لـ آيتن عامر، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 11 سبتمبر، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قصة مسلسل زي القمر وأنا قبلت على قناة سي بي سي

علاقة عاطفية بين أيتن عامر وتيام مصطفى قمر، نشأت رغم فارق السن بينهما، حيث إنه يصغرها بـ10 سنواتٍ، ولكن العلاقة تُتوج بالزواج في النهاية، وتتحدى أسرتها من أجل إتمام الزواج، رغم أنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بـ25 عاما.

معلومات عن مسلسل «زي القمر وأنا قبلت»

مسلسل «زي القمر وأنا قبلت»، بطولة أيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.

آخر أعمال الفنانة أيتن عامر

آخر أعمال الفنانة أيتن عامر، كان مسلسل «كل ما نفترق»، مع الفنانة ريهام حجاج، والمخرج كريم العدل، ويتناول العمل قصة نور، التي تقرر عائلة زوجها حسام، التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.

كما شاركت في مسلسل «كوفيد 25» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.