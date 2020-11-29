بـ10 نقاط.. ملامح الجناح المصري بأكسبو دبي: معرض أثري وفرص استثمار

على قدم وساق تجري الاستعدادات المصرية التحضيرية لمعرض إكسبو دبي 2021 والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

"الوطن" ترصد في 10 نقاط أبرز ملامح الجناح المصري:

- يتم التنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو دبي والتي تضم نحو 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال والبنوك لإنجاح المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

- يجري حاليا التنسيق مع كل الجهات المعنية لتحديد الموضوعات والأنشطة التي سيتم التركيز عليها خلال مدة المعرض بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع، بحيث يتم التركيز على فعاليات قوية تعكس على التطور الكبير الذي تشهده مصر وتجذب عددا كبيرا من زوار المعرض لزيارة الجناح المصري.

- سيسلط الجناح المصري الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

- يعكس الجناح الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كل القطاعات.

- أعلنت وزارة السياحة والآثار أن المعرض سيضم محتوى كبير ومستمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 أشهر الخاصة بالمعرض حتى يتثنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

- يجري دراسة إقامة معرض مؤقت لمجموعة من الآثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر ويعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض آلاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

- سيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الآثار والمزارات السياحية والأثرية المصرية وفعاليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح.

- سيتم تزويد الجناح المصري من الخارج بصور متنوعة لا تعكس فقط الحضارة المصرية ولكن أيضا جمال مصر وروعتها حيث يمكن عرض صور محميات ومناظر طبيعية جذابة.

- سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

- سيتم إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كل مناحي الحياة حيث سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والإفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية.