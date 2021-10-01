4 مزايا تمنح دفتر توفير البريد الأفضلية عن فوائد البنوك.. يقدم جوائز

يسعى كثير من الأشخاص إلى ادخار الفوائض المالية من أموالهم في أوعية ادخارية آمنة ومربحة في الوقت نفسه، ويكون الهدف الأساسي من هذا هو حفظ الأموال في مكان آمن، فضلًا عن الاستفادة بالفوائد التي تقدمها هذه الأوعية، سواء في البريد أو البنوك.

المفاضلة بين البنوك والبريد المصري

وتتجه الشريحة الأكبر من الأفراد إلى البنوك، لثقتهم في القطاع المصرفي، والاستفادة من المميزات التي يقدمها للعملاء، مثل شهادات الإدخار وغيرها، إلا أن شريحة أخرى تفضل التوجه إلى مكاتب البريد، لحفظ أموالهم في دفاتر التوفير التي يقدمها البريد للعملاء بفوائد مجزية مقارنة بالحسابات البنكية.

ويُعتبر سعر الفائدة في البريد المصري، جاذبا لرؤوس الأموال أكثر من البنوك، حيث يقدر إجمالي قيمة ودائع العملاء بهيئة البريد بأكثر من 210 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

مزايا دفتر توفير البريد المصري

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، 3 مزايا، تمنح دفتر توفير البريد الأفضلية عن الحساب البنكي:

الميزة الأولى: الفائدة المرتفعة

تقدم مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أوعية ادخارية مختلفة لعملائها، بفائدة تصل إلى 7% على الودائع، من خلال ثلاثة أنواع من الحساب الجاري، وهي الحساب الجاري الذهبي والحساب الجاري الفضي والحساب الجاري بدون فوائد.

الميزة الثانية: الفروع الكثيرة

تتميز مكاتب البريد المصري بأنها منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بعدد مكاتب 4107 مكتب.

الميزة الثالثة: قلة الزحام مقارنة بالبنوك

رغم الإقبال الكبير على التعامل مع مكاتب البريد، إلا أنه لا توجد تكدسات أو زحام في المكاتب مقارنة بالبنوك.

الميزة الرابعة: جوائز البريد المصري

ويقدم البريد المصري مجموعة متنوعة من الجوائز على دفتر التوفير، وتتمثل تلك الجوائز في السحب على سيارة 3 مرات في العام بدون اشتراك، السحب على 45 عمرة مرتين في العام باشتراك رمزي 10 جنيهات، والسحب على 21 جائزة مجموعها ربع مليون جنيه أربع مرات في العام باشتراك رمزي 5 جنيهات.