تفاصيل مقتل مزارع بعد اختطافه في صحراء أسوان.. «حطموا عظامه بالشوم»

خلافات مالية وضعت المزارع «سيد» وشقيقه في مواجهة دموية مع 4 متهمين، انتهت باختطاف الأول وقتله بالشوم وإلقاء جثته في مدق جبلي بالصحراء، حسبما كشفت تحريات قطاع الأمن العام بشأن تفاصيل المعركة الدموية التي اندلعت في مزرعة بمنطقة أبو سمبل في أسوان.

خطف في سيارة ربع نقل

وحسب التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فقد اندلعت معركة بالأسلحة البيضاء والشوم بين المجني عليه ويدعى «سيد.س»، 44 عاما، وشقيقه من جانب، و4 متهمين من جانب آخر بسبب خلافات مالية بين الطرفين، انتهت بسيطرة المتهمين على المجني عليه وشقيقه، ثم اختطاف المجني عليه في سيارة ربع نقل.

تحطيم عظام حتى الموت

واحتجز المتهمون المجنى عليه، وانهالوا عليه ضربا بالشم حتى طحنوا عظامه وفق ما أكده التقرير الطبى حيث أصابوه بكسور شديدة في عظامه وكدمات مميتة، ثم حملوا الجثة وألقوها في مدق صحراوي بمنطقة أبو سمبل.

سيارة بدون لوحات معدنية

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبو سمبل بمديرية أمن أسوان من مُستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز بحدوث مشاجرة بينه وأحد الأشخاص وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة، وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات بالرأس واصطحاب شقيقه بسيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) ولاذوا بالهرب لوجود خلافات سابقة بينهم، وفي وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف وبها «كدمات وسحجات متفرقة بأحد المدقات الصحراوية».

3 متهمين ومسجل خطر

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب لخلافات بينهم حول الجيرة، حيث اختطفوا المجني عليه وتوجهوا به لمكان العثور واعتدوا عليه بالشوم، وأحدثوا إصابته التى أودت بحياته وألقوا جثته، ولاذوا بالهرب، كما أرشدوا عن 2 عصا خشبية «شومة» والسيارة المستخدمة في اختطاف المجني عليه.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الرابع الهارب.