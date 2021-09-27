اعترافات المتهم بقتل سائق «توك توك»: «خنقته بفوطة.. ورميت الجثة في ترعة»

أدلى عامل يدعى «منصور. ف» 43 سنة، المتهم بقتل سائق توك توك فى منطقة وسط الزراعات بالمنيا، باعترافات تفصيلية حول ملابسات جريمته، إذ اعترف المتهم بأنه كان يعانى ضائقة مالية لعدم عثوره على أي عمل؛ فقرر استدراج سائق توك توك، وقتله، وسرقة التوك توك وبيعه بأي مبلغ.

اختيار الضحية

وقال المتهم فى التحقيقات، إنه كان يتوجه كل ليلة إلى كوبرى فى منطقة زراعية، ويجلس على السور، ممعنا في الدراجات النارية «توك توك» العابرة لاختيار ضحيته، حتى شاهد فى ليلة قبل 3 أيام سائق توك توك يبدو عليه صغر السن والطيبة، فأشار له بيده، وطلب منه توصيله لقرية مجاورة، زاعما أنه تاجر مواشي، وفى طريقه لشراء عدد من الماشية من أحد المربين.

فوطة مبللة

وتابع المتهم أنه كان يحتفظ فى جيب جلبابه بفوطة مبللة، واثناء ركوبه التوك توك مع الضحية، قام الأخير بتهدئة السرعة، لتجاوز حفرة، فأخرج الفوطة المبللة وخنقه، حتى الموت، ثم ألقى بجثته في ترعة موازية للطريق، ثم استقل التوك توك وقاده عدة أمتار: «بس معرفتش أسوقه وبطل مني ومعرفتش أدوره، خفت حد يشوفنى سيبته وجريت، وفضلت هربان لحد ما المباحث مسكتني».

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من مزارع، مقيم بدائرة المركز بغياب نجل عمه سائق مركبة «توك توك»، مقيم بذات الناحية، وعُثوره على مركبة «التوك توك» خاصته بإحدى الطرق بدائرة المركز، والعثور عليه فى وقت لاحق متوفى بإحدى المجارى المائية، وانتشاله وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

ترك التوك توك وهرب

أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، مقيما بدائرة المركز وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة مركبة «التوك توك» الخاصة بالمجني عليه، مضيفا أنه استدرج المجني عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بالمركبة قيادته، ولدى وصولهما غافله، ثم خنقه من الخلف باستخدام قطعة قماش مبللة.

وعقب تأكده من وفاته، دفعه بمكان العثور على الجثة، وحاول قيادة مركبة «التوك توك»، إلا أنه لم يتمكن من القيادة، بعد أن حدث بها عطل فلم يتمكن من سرقتها، ولاذ بالهرب خشية اكتشاف أمره، وتمت إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.