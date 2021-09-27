أمن الجيزة يحرر تاجر مواشي من كرداسة: نسيبه خطفه بسبب خلافات مالية

حررت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تاجر مواشي، اختطفه شقيقان و4 آخرون، بسبب خلافات مالية بينهم، وألقت القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

اختطاف تاجر مواشي

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا من مواطن باختطاف شقيقه، تاجر المواشي، من منزلهم بقرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة، واتهم في بلاغه «نسيب المجني عليه»، المدعو «ياسر.أ»، وأكد أنه وراء اختطاف شقيقه بسبب خلافات مالية.

محرضان و4 خاطفين

وبفحص البلاغ وإجراء تحريات سريعة حول الواقعة، تبين صحتها، ودلت التحريات التي باشرها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، أن الأخير «ياسر» وشقيقه من محافظة أسيوط، وأنهما حرضا 4 آخرين، سائق، وعامل جراج، وعاطل، وعامل، مقيمين في محافظة القليوبية، على ارتكاب واقعة خطف المجني عليه، مقابل مبلغ مالي لكل منهم.

الأمن يحرر المخطوف

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، والتنسيق مع الجهات وقطاعات الأمن المختلفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد مأموريات، استهدفت أماكن تردد المتهمين وتواجدهم في محافظتي أسيوط والقليوبية، وأسفرت عن ضبط المتهمين جميعا، وتحرير المجني عليه سالما.

وأحبطت وزارة الداخلية وقائع خطف خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها طفل الهرم، الذي اختطفه نجل عمته و4 آخرون، وطالبوا والده بدفع مبلغ 100 ألف دولار، نظير إطلاق سراحه، وقبلها تمكنت وزارة الداخلية من تحرير طفل المحلة زياد، بعدما اختطفه متهمون من أمام منزله، حيث حررته سالما وأعادته لأسرته في غضون ساعات من الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضا من تحرير طفل بمدينة ساحل سليم فى أسيوط، ولقى أحد الخاطفين مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.