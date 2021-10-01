شيرين عادل: سعيدة بمناقشة قضايا المرأة في أعمالي الفنية.. وبحب درة جدا

قالت المخرجة شيرين عادل إنها تحب الفنانة درة كثيرًا وعملت معها في العديد من الأعمال مثل «الريان»، و«العار»، وأيضًا حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر»، لافتة إلى أن «درة تستجيب جدًا وبتسمع الكلام، ومش بتتعبني وأي توجيه بتاخده بمنتهى الجدية»، لافتة إلى أن «حدوتة غالية»، من الأعمال التي أحبتها جدًا، لاسيما المشهد الأخير الذي كانت فيه البطلة تعزف، مؤكدة أنها تعبت في تنفيذه كثيرًا، مشددة على أنها سعيدة لمناقشة قضايا المرأة على الشاشة.

حدوتة أخرى في المسلسل

وأضافت «عادل»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، أنها تُخرج حدوتة أخرى في المسلسل وهي حدوتة «أنا مش مبسوطة»، وتتحدث عن سيدتين تعيشان في ظروف مختلفة، ولكنهما لا يعيشان حياة سعيدة.

العمل في مسلسل النمر مع محمد عادل إمام

أما عن مسلسل «النمر»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، الذي أدى بطولته الفنان محمد إمام، فأشارت إلى أنه من المسلسلات المحببة إليها، وهي تحب العمل مع الفنان محمد عادل إمام، مشددة: «أنا بحب الممثل معايا يطلع بشكل مختلف، وبصحح أي حاجة مش مظبوطة، وطريقة الأداء بنبقى متفقين عليها، وأنا بالنسبة ليا الممثل عجينة، والمهم توجيهه صح».

وأشارت إلى أنها لا تحب الظهور كثيرًا في الإعلام، معقبة: «أنا محدش من الجمهور يعرف شكلي، ولكني حضرت تقديرًا لبرنامج منى الشاذلي».