ننشر صور نجار الهرم المقتول حرقا على يد جارته بسبب خلافات مع شقيقته

حصلت «الوطن» على صور أحمد إبراهيم بشير إبراهيم، والمعروف إعلاميا بـ«نجار الهرم»، والذي قُتل على يد جارته بإشعال النيران فيه بسبب خلافات المتهمة مع شقيقة المجني عليه، وتم نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء شقيقة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من مستشفى الهرم بوصول شاب مصاب بحروق متفرقة بأنحاء الجسم ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد إبراهيم بشير إبراهيم في العقد الثالث من العمر ومقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالفحص تبين أنه مصاب بنسبة حروق تتجاوز 70% توفي على إثرها، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تقيم في ذات المنطقة.

وأضافت التحريات أنه في الساعة الرابعة عصرا مساء أمس وأثناء وجود المجني عليه وشقيقته داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، سمع طرقا على باب المنزل، وبالذهاب إلى الباب وفتحه وجد جارته تحاول الدخول للوصول إلى شقيقته بعد وصلة من السب والقذف.

وتابعت التحريات أن المجني عليها منعها من الدخول إلى المنزل والوصول إلى شقيقته فما كان من المتهمة إلا أنها أخرجت زجاجة بها مادة قابلة للاشتعال من ملابسها وألقتها على المجني عليه، وأثناء فحص المجني عليه للمادة التي أغرقت ملابسه فوجئ بالمتهمة تلقي عليه عود كبريت مشتعل فأمسكت النيران بجسده، وتم ضبط المتهمة بمعرفة الأهالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.