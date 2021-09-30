محاكمة محام قتل والده بمساعدة زوجة أبيه وصديقه في الشرقية بعد قليل

تواصل محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة محامي وزوجة أبيه وصديقه، بتهمة قتل والده الذي يعمل سائق تاكسي وسرقته في مدينة العاشر من رمضان.

ويترأس الجلسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية كل من المستشار وليد مهدي، والمستشار أمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة لعام 2018، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بوصول المجني عليه «محمد. أ»، سائق تاكسي لمستشفى التأمين، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

تحريات الواقعة

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام «أ.م.م»، 31 عامًا، ويعمل محامي تحت التدريب، بقتل والده، بمساعدة صديقه «ع. ذ» وعمره 39 عامًا، ويعمل كهربائي، و«ي.أ.ع» وعمرها 34 عامًا وتعمل ربة منزل، وزوجة الضحية، ومقيمين في مدينة العاشر من رمضان بدائرة قسم ثاني الزقازيق.

وقام المتهمون الثلاثة بقتل والد المتهم الأول وزوج المتهمة الثالثة، وقرروا التخلص من الجثة ودفنها في منطقة الجبلية طريق بـ «بلبيس - العاشر من رمضان»، من أجل سرقة سيارة والده، وأثناء سيره للتخلص من أبيه شاهده أحد المواطنين تصادف مروره، وأخطر رجال الشرطة.

قوات الأمن تعثر على الجثة

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، إلى المنطقة الجبلية، وهناك تم العثور على جثة المجني عليه مدفونة في الرمال، وبجواره أداة حفر وسكين، وتم تحديد الجناة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة عند سؤالهم، حيث أقروا بالقتل والانتقام من المجني عليه بسبب سوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي الخاص به.