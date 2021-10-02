نقص العمالة يُهدد بريطانيا بالشلل: من محطات البنزين للبنوك

أدت أزمة نقص العمالة في بريطانيا إلى جعل محطات الوقود في بريطانيا خاوية، كما أدت أيضا إلى ظهور فجوات في أرفف السوبرماركت، وأجبرت المزارعين على ذبح الخنازير، وذلك بحسب تقرير حديث لسي إن إن.

وأشارت الشبكة الأمريكية، في تقريرها، إلى أنه حتى الصناعة المالية بدأت تعاني، والوضع يمكن أن يصبح أكثر سوءا هذا الشتاء إذا لم تقم الحكومة البريطانية بتخفيف قواعد الهجرة التي وضعتها بموجب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما يؤكد قادة في مجال الأعمال.

قواعد الهجرة الصارمة السبب

وحذر المزارعون والعاملون في البنوك، والبيع بالتجزئة، والنقل، والمطاعم، على مدار الأسابيع الأخيرة، من أن قواعد الهجرة الأكثر صرامة التي تم وضعها بعدما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، تجعل من الصعب بالنسبة لهم أن يجدوا عمالة وأن يحافظوا على استمرار أعمالهم.

وتكافح محلات السوبرماركت من أجل الحفاظ على بعض الأطعمة، بينما توقف ماكدونالدز بشكل مؤقت عن تقديم الميلكشيك، ومصنعو اللحوم لا يستطيعون أن يلبوا الطلب، والمزارع تحذر من أنه لن يكون ما يكفي من الديوك الرومي للكريسماس، ومربو الخنازير لا يستطيعون التعامل مع عدد الخنازير التي يتم تربيتها.

البنوك.. آخر من أطلق جرس الإنذار

وكانت البنوك آخر من أطلق جرس الإنذار، حيث يطلب القطاع المالي من الحكومة أن تجعل الأمر أسهل بالنسبة للعمالة أن يأتوا إلى المملكة المتحدة في مهمات عمل قصيرة، كما أنه يريد من الحكومة أن تتفاوض مع الدول الأخرى لتسمح للعمال بأن يعبروا الحدود بسهولة.

وقد تم التركيز على حجم التحدي الذي يواجه أصحاب العمل في بريطانيا على مدار الأسبوع الماضي، عندما أدى النقص في سائقي الشاحنات بمحطات البنزين إلى الإغلاق.

وقد أصاب ذلك أصحاب السيارات في بريطانيا بهوس شراء البنزين، ما أدى إلى أزمة نقص كبيرة في الوقود استمرت لمدة أيام.