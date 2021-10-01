ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة تشكيل تقوده «سيدة» ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا تقوده «سيدة»، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد منازل قرية «قاي» التابعة لمركز إهناسيا، وتم ضبط 60 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة المتهمين، والتحفظ على أدوات الحفر والمنزل محل الواقعة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بقيام أشخاص بالحفر داخل منزلهم

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية قاي بدائرة المركز، بقيام جيرانهم بالتنقيب عن الآثار، بمعاونة آخرين، باستخدام أدوات حفر ومواتير مياه، ووجود حفر وتسريب مياه خارج المنزل.

تم الدفع بقوة أمنية على رأسها العقيد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، والرائد أحمد بهجت رئيس المباحث، والرائد سعيد ماضي، نائب المأمور وأمناء وأفراد من قوة المركز، انتقلت لموقع البلاغ، وتبين صحته، تم ضبط الأشخاص المًبلغ عنهم والتحفظ على أدوات الحفر والقطع الأثرية المضبوطة.

ضبط 11 شخصا أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بإهناسيا

وتبين قيام تشكيل مكون من 11 شخصا وتقوده سيدة، بالتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، وهم: «ابتسام ك.ك ربة منزل، 56 سنة»، و«محمد م.أ 39 سنة، مقيمان حي الرمد ببني سويف»، و«أحمد ف.ح عامل، 35 سنة، و«محمد ك.م عامل، 29 سنة»، و«محمد ب.ع 28 سنة، عامل»، و«محمود ص.ع عامل، 32 سنة» و«هشام م.س» عامل، 22 سنة، و«يوسف ش.ف طالب، 21 سنة»، و«كمال ع.س طالب، 19 سنة، يقيمون محافظة الفيوم«، و«عبدالعزيز هـ.ع 21 سنة، طالب»، و«رمضان س.ع 21 سنة، طالب، يقيمان المطرية بالقاهرة».

وبتفتيش المنزل عُثر بحوزتهم على 60 قطعة يشتبه في أثريتها، وأدوات حفر عبارة عن «فأس و2 كوريك و2 موتور غاطس» فتم التحفظ عليها وعلى المتهمين، حيث تم اقتيادهم لمركز شرطة إهناسيا وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت إستدعاء لجنة من الآثار لمعاينة القطع المضبوطة لبيان مدى أثريتها.

وتنفيذًا لقرار النيابة العامة، كّلف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية، جمال ابوبكر مدير آثار مصر الوسطى، وعمر ذكي، مدير عام آثار بنى سويف، بتشكيل لجنة لمعاينة موقع البلاغ وفحص القطع الأثرية، مكونة من: كمال حسين عبدالعزيز، مدير آثار غرب بني سويف، وأحمد محمد عبد العظيم، ووليد محمدين، مفتشا الآثار، وأقرت اللجنة بأثرية القطع المضبوطة وعددها 60 قطعة، ترجع للعصر الروماني، وتم نقلها للمخزن المتحفي بمنطقة آثار إهناسيا بقرار من النيابة العامة.

وبالعرض على النيابة العامة أمر مدير نيابة إهناسيا بحبس التشكيل المكون من 11 متهمًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.