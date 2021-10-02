القصة الكاملة لإزاحة مركب مخالف وزنه 100 طن في الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي إدارات الري، لشن حملات مكبرة ورصد جميع حالات التعدي.

لجان لشن حملات مكبرة ورصد حالات التعدي

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في مواجهة أي مخالفات قائمة على ضفاف مياه ترع نهر النيل، وإلزام المخالفين بسداد غرامات التعدي حفاظا على هيبة الدولة.

«ري الغربية» تزيل مركب مخالف

وكانت مديرية الري بالغربية، أعلنت عن نجاح مسؤولي وقيادات الإزالات بإدارة الري بالمحلة بالتنسيق مع رئيس مدينة المحلة الكبرى تحت وسائط وحالات تأمين مسؤولي قوات الشرطة، في تنفيذ قرار الإزالة الصادر للمركب، الذي يبلغ طوله 25م وعرضه 7 أمتار ويبلغ وزنه 100 طن.

كما أشارت مديرية الري إلى تنفيذ مشاركة قرار الإزالة جاء بمشاركة المهندسة أمل محمد مدير عام ري الغربية ومدير عام الصيانة الوقائية بالغربية، وعدد من مهندسي ري بشبيش وقوات الأمن والشرطة بمركز المحلة وشرطة المسطحات المائية وعمال الصيانة الوقائية وهندسة ري بشبيش.

وكشف وكيل وزارة الري بالغربية المهندس عادل عبد القادر، عن أن مسؤولي الري يواصلون استمرار جهود إزالة مركب عائم بنطاق مياه ترعة بحر الملاح كونه غير مرخص، حفاظا على أرواح المواطنين قبل افتتاحه بشكل رسمي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام محمد مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول تنفيذ قرار إزالة المركب العائم بنطاق مدخل طريق «المحلة - المنصورة»، لمخالفة الإجراءات والاشتراطات التراخيص.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعدد من المدرعات ودوريات الشرطة من قوات الأمن لإزاحة المركب العام لعدم حصول مالكها على رخصة مركب عائم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.