صور.. إزالة 13 حالة تعد على أملاك الري بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم السبت، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة لرفع وإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بنطاق قرى مركز المحلة الكبرى.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بشن حملات لرفع وإزالة التعديات مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات بنطاق قرى الداوخلية والعامرية والسجاعية بدائرة المركز .

وأسفرت الحملات الأمنية عن رفع وإزالة 13 حالة تعد على أملاك الري والدولة بطول مسافة قدرها 4 كيلو متر لأكثر من 8 منازل سكنية فضلا عن إزالة وهدم 3 منازل إضافية مقامة على ضفاف مياه ترعة مصرف كوتشنر وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة .

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الري والدولة مشيرا بقوله "لا يمكن السكوت عن أي مخالفات وردع المخالفين قانونيا ومواجهه الخارجين على القانون بإحالتهم للنيابات العسكرية مباشرة ".

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلى الدكتور حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة حصر كافة المخالفات على أملاك الدولة والبدء في وضع جدول زمني لردع المخالفين ومواجهة الخارجين عن القانون.