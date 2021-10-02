محمد حماقي يحقق نصف مليون مشاهدة بعد يوم من طرح «ليلة العمر»

حقق المطرب محمد حماقي نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، خلال يوم من طرح أغنيته الجديدة «ليلة العمر»، كما تصدرت الأغنية التريند عبر يوتيوب وهي أولى أغنيات حماقي في لعبة Fortnite Soundwave العالمية.

وتقول كلمات الأغنية

نولتهاني هي كلمة قولتهالي قلبي داب

فرحتني غيرتني وصلتني فوق السحاب

خلي أيامي معاك.. حلي عمري بهواك

أيوا هفضل ليك وبيا وبيك أنا استكفيت

ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي

قولتها على طول وهفضل أقول.. أنا حبيت

والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر

في حد عادي وحد تاني مرة واحدة بنلاقيه

هو انت عارف يا حبيبي انت بالنسبة لي ايه

خلي أيامي معاك.. حلي عمري بهواك

أيوا هفضل ليك وبيا وبيك أنا استكفيت

ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي

قولتها على طول وهفضل أقول.. أنا حبيت

والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر

حماقي ولعبت «فورت نايت»

أطلق محمد حماقي أمس تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave، بأغنيته الجديد «ليلة العمر»، وذلك داخل لعبة «فورت نايت» Fortnite الشهيرة عالميا، والتي تروج للاغنيه من قبل Sony Music Middle East، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى، وسيتم إعادة العرض التفاعلي لحماقي بدون توقف لمدة 48 ساعة على «فورت نايت» وللانضمام للحفل، يتم من خلال قائمة التشغيل داخل اللعبة بعنوان «HAMAKI’S MUSICAL SHOW».

يذكر أن «حماقي» أطلق مؤخرا خمس أغنيات جديدة، من ألبوم «يا فاتني»، وقد تصدرت جميعها «تريندات» المركز الأولى على موقع «يوتيوب»، وهم: «زيها مين»، «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة»، بالإضافة إلى «عرض مستمر».