محمد حماقي يتألق في حفل «القاهرة الجديدة» بحضور نجوم الفن «صور»

أحيا المطرب محمد حماقي واحدة من أضخم الحفلات، التي ضمت عددا من نجوم الفن والمشاهير، داخل فندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

افتتح «حماقي» الحفل بأغنية «نفسي أبقى جنبه»، وسط هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حيى المطرب الحضور على حفاوة الاستقبال، وأنه سيقدم لهم كل ما يرغبون في سماعه من أغاني الألبوم الجديد.

وواصل محمد حماقي الحفل بأغانيه المميزة، التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها «أجمل يوم»، و«يزلزل»، «ما بلاش»، «ناويها»، «أحلى حاجة فيكي»، «يا ستار».

محمد حماقي يقدم أغنياته الجديدة بالحفل

وقدم «حماقي» الخمس أغنيات الجديدة، التي أطلقها مؤخرا، من ألبوم «يا فاتني»، والتي حصدت جميعها «تريندات» المركز الأولى على موقع «يوتيوب»، وذلك تلبية لرغبات الجمهور، وهي: «زيها مين»، «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة»، بالإضافة إلى «عرض مستمر».

حماقي يكشف عن موعد ألبومه الجديد

وأكد حماقي مجددا للجمهور أن أغاني ألبوم «يا فاتني»، ستطلق بالكامل يوم 6 أكتوبر المقبل، كما سبق وكتب منذ أيام على صفحته الشخصية بموقعي «فيس بوك» و«انستجرام».

وأهدى المطرب أغنية «أم الدنيا» للنادي الأهلي، الذي يحتفل بحصوله على النجمة العاشرة، بالإضافة إلى «قادرين نعملها»، التي أهداها لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر في كل المجالات.

وقدمت الحفل الإعلامية هبة الأباصيري، بحضور نجوم الفن ماجد المصري وعمرو سعد وحرمه، وتميز بالفخامة والرقي من حيث التنظيم لـ عمر طارق وفريق X creativity؛ إذ جرى تجهيزه بمواصفات لايف عالمية.