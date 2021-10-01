محمد حماقي يحقق 250 ألف مشاهدة في 8 ساعات من طرح «ليلة العمر»

حقق المطرب محمد حماقي 250 ألف مشاهدة في 8 ساعات فقط من طرح أغنيته الجديدة «ليلة العمر» على موقع يوتيوب وهي أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية.

وتقول كلمات الأغنية

نولتهاني هي كلمة قولتهالي قلبي داب

فرحتني غيرتني وصلتني فوق السحاب

خلي أيامي معاك.. حلي عمري بهواك

أيوا هفضل ليك وبيا وبيك أنا استكفيت

ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي

قولتها علطول وهفضل أقول.. أنا حبيت

والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر

في حد عادي وحد تاني مرة واحدة بنلاقيه

هو انت عارف يا حبيبي انت بالنسبة لي إيه

خلي أيامي معاك.. حلي عمري بهواك

أيوا هفضل ليك وبيا وبيك أنا استكفيت

ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي

قولتها علطول وهفضل أقول.. أنا حبيت

والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر

حفل محمد حماقي

يفتتح حماقي اليوم تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave، بأغنيته الجديد «ليلة العمر»، وذلك داخل لعبة «فورت نايت» Fortnite الشهيرة عالميا، أو من المقرر الترويج للأغنية من قبل Sony Music Middle East، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى، وسيتم إعادة العرض التفاعلي لحماقي بدون توقف لمدة 48 ساعة على «فورت نايت» لتمكين أي شخص من القفز مع أصدقائه طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وللانضمام للحفل، يمكن للمعجبين الدخول إلى قائمة التشغيل داخل اللعبة بعنوان «HAMAKI’S MUSICAL SHOW».