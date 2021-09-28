محمد حماقي أول مطرب عربي يشارك بأغانيه في لعبة «فورت نايت» العالمية

من بين عشرات المطربين على مستوى العالم العربي، وقع الاختيار على الميجا ستار، محمد حماقي، كأول فنان عربي يعرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة، احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم، وذلك داخل لعبة «فورت نايت» Fortnite الشهيرة عالميا، وذلك في تجربة جديدة أكثرا إبداعا وتطورا لجلب فئات جماهيرية جديدة تضاف لملايين المتابعين له حول العالم.

ومن المقرر أن يُعرض حفل حماقي داخل قائمة Soundwave بـ«فورت نايت» لمدة 48 ساعة يوم الجمعة الأول من أكتوبر في الساعة الثانية مساءً بالتوقيت الشرقي (الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ليلة العمر أول أغاني حماقي بقائمة Soundwave

حماقي يفتتح تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave، بأغنيته الجديد «ليلة العمر»، التي من المقرر الترويج لها على نطاق واسع من قبل Sony Music Middle East، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى، ومن المقرر إعادة العرض التفاعلي لحماقي بدون توقف لمدة 48 ساعة على «فورت نايت» لتمكين أي شخص من القفز مع أصدقائه طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وللانضمام للحفل، يمكن للمعجبين الدخول إلى قائمة التشغيل داخل اللعبة بعنوان «HAMAKI’S MUSICAL SHOW».

موعد إطلاق ألبوم «يا فاتني»

ومن المقرر، إطلاق ألبوم «يا فاتني» بالكامل يوم 6 أكتوبر المقبل، بناء على «بوست» كتبه حماقي علي صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، وسيكون متاحًا على جميع منصات الموسيقى الرقمية العالمية والإقليمية.

تجربة حماقي مع Fortnite تجمع بين أفضل ما في الموسيقى والألعاب، لخلق أسواق لفئات جماهيرية جديدة تواكب التطور العصري للتكنولوجيا.

ويُعد حماقي، أول فنان عربي على الإطلاق يقدم عروضه في «فورت نايت» التي يتشوق لها عدد كبير من متابعيه حول العالم.