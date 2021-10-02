استقرار أسعار البيض اليوم بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي.. والأبيض بـ 50 جنيها

استقرت أسعار البيض خلال بدء تعاملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 في البورصات المتخصصة وذلك بعد أسبوع مليء بالتحركات والارتفاعات في الأسعار.

وشهدت أسعار البيض عدة تحركات للارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وبعدها استقرت الأسعار خلال الأيام الأخيرة لتعاملات الأسبوع.

واستقرت أسعار البيض في السوق المحلية، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة له وبورصة الحمامي، وكذلك أسعار بيع البيض للمستهلك في الأسواق.

استقرار أسعار البيض اليوم

وثبتت أسعار البيض، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، في السوق المحلية، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» تستعرض أسعار البيض بنوعيه الأبيض والأحمر، في المزارع والأسواق للمواطنين.

أسعار البيض من مزارع الإنتاج

استقرت أسعار البيض الأبيض في المزارع، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، وفقًا لسعر بورصة «الحمامي للبيض»، وسجلت كرتونه البيض الأبيض 45.50 جنيه.

وترتفع أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار البيض في المزارع نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، ورغم ذلك شهد سعر الطبق حالة من الاستقرار لدى المستهلك اليوم، ليتراوح سعر طبق البيض الأبيض المستهلك بين 48 إلى 50 جنيهًا، على حسب المنطقة السكنية حيث تختلف من مكان لأخر.

كما استقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع ليسجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة 47.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 50 إلى 51 جنيهًا.

أما عن البيض البلدي فهو مستقر منذ الشهر الماضي، ويبلغ سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة بسعر يتراوح بين 55 إلى 57 جنيها للطبق.

أسعار الدواجن تستقر

استقرت أسعار الدواجن اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو للدجاج الأبيض بين 26 و27 جنيهًا، فيما استقرت الدجاج البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فانخفضت لتسجل فسجلت سعرا يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو.