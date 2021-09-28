تراجع أسعار البيض في منتصف أكتوبر.. الطبق بـ40 جنيهًا

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار البيض، في منتصف أكتوبر المقبل مع عودة المدارس، بسبب دخول عدد كبير من المربين إلى المنظومة بعد عزوفهم نتيجة لتراجع هامش الربح الذي لا يتناسب مع التكلفة.

سعر طبق البيض لن يزيد على 40 جنيهًا

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر طبق البيض لن يزيد على 40 جنيهًا، و30 جنيهًا لكيلو الدواجن، مشيرًا إلى أن هذه أسعار عادلة بالنسبة للمربي والمستهلك.

ودعا «السيد» إلى التوسع في زراعة المكونات الأساسية للأعلاف مع السماح بتأسيس شركات متخصصة في تسويق الأعلاف والمستلزمات البيطرية، وضرورة الحد من «السماسرة» الذين يتربحون مكاسب دون أي أعباء؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

السماسرة وراء ارتفاع أسعار البيض

وكشف عن أسباب حالة التذبذب التي تشهدها أسعار البيض خلال الفترة الحالية، قائلًا إن «السماسرة» الذين يحتكرون المعروض من البيض ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، وأيضًا حالة الركود التي شهدتها الأسواق وأيضًا ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والوسطاء، أدت إلى خروج كثير من المربين من المنظومة.

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على أن هناك استعدادات قصوى من جانب المربين لموسم العودة إلى المدارس والشتاء الذي يكثر فيه استهلاك البيض، مشيرًا إلى استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الفترة الحالية، بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف.

استعدادات الدولة لمواجهة انفلونزا الطيور

وأشار إلى أن هناك استعدادات لمواجهة مرض انفلونزا الطيور خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون بين الغرف التجارية ومديريات الطب البيطري في كافة المحافظات وصحة الحيوان، وعقد دورات إرشادية للمربين مع توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لمواجهة الفيروس، لافتًا إلى أن نسبة الإصابات بالأوبئة في القطاع، العام الماضي سجلت نسب ضعيفة ومتراجعة ولا تتعدى 1%.

ولفت إلى تنظيم قوافل تحصين لرصد بؤر انتشارها انفلونزا الطيور، مطالبا الوحدات البيطرية في المحافظات بشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل؛ لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة.