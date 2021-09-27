استقرار أسعار البيض اليوم.. وانخفاض الدواجن البلدي والحمراء

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة إلى أن ارتفعت أمس الأحد.

واستقرت أسعار البيض في السوق المحلية، اليوم الاثنين، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع، وكذلك أسعار بيع البيض للمستهلك في الأسواق.

ثبات أسعار البيض اليوم

وثبتت أسعار البيض، اليوم الاثنين، 27 سبتمبر 2021، في السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» تسعرض أسعار البيض بنوعيه الأبيض والأحمر، في المزارع والأسواق.

أسعار البيض من مزارع الإنتاج

استقرت أسعار البيض الأبيض في المزارع، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، وفقًا لسعر بورصة «الحمامي للبيض»، وسجلت كرتونة البيض الأبيض 44.50 جنيه.

وترتفع أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار البيض في المزارع نظرا لتكاليف التوزيع والنقل، ورغم ذلك شهد سعر الطبق حالة من الاستقرار لدى المستهلك اليوم، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض المستهلك بين 47 إلى 49 جنيهًا.

واستقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع ليسجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة 46.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 49 إلى 50 جنيهًا.

واستقر سعر طبق البيض البلدي عند 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة عند سعر يتراوح بين 55 إلى 57 جنيها للطبق.

أسعار الدواجن.. انخفاض البلدي والأحمر

وارتفعت أسعار الدواجن اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو للدجاج الأبيض بين 26 و27 جنيهًا، فيما استقرت الدجاج البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فانخفضت لتسجل فسجلت سعرا يتراوح بين 36 إلى 37 جنيهًا للكيلو.