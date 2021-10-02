«القومي للبحوث» يكشف مواعيد الظواهر والأحداث الفلكية لشهر أكتوبر 2021

كشف الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد الظواهر والأحداث الفلكية لشهر أكتوبر 2021 التي يمكن رصدها في مصر بالعين المجردة، مؤكدا أن شهر أكتوبر به العديد من الظواهر الفلكية التي تحدث في مصر.

«الوطن» ترصد مواعيد الظواهر الفلكية

- 6 أكتوبر القمر الجديد «محاق أكتوبر»:

لن يكون القمر مرئياً في السماء طوال الليل في هذا اليوم، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.

- 7 أكتوبر «شهب التنين»:

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها نحو 10 شهب في الساعة.

- 9 أكتوبر «اقتران القمر مع الزهرة»:

يكون القمر قريباً من كوكب الزهرة في السماء في ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة والنصف مساء، وحتى غروبهما معا في السابعة وأربعون دقيقة تقريبا.

- 14 أكتوبر «القمر مع زحل»:

يكون القمر قريبا من كوكب زحل في السماء يوم 14 أكتوبر ونقول إن القمر يقترن مع زحل في ذلك اليوم.

- 15 أكتوبر «القمر مع المشتري»:

يكون القمر قريبا من كوكب المشتري في السماء يوم 15 أكتوبر ونقول إن القمر يقترن مع المشتري.

- 16 أكتوبر «اقتران الزهرة وقلب العقرب»:

يكون كوكب الزهرة قريباً من نجم انتاريس «قلب العقرب» المائل للإحمرار في سماء تلك الليلة باتجاه الجنوب الغربي عند دخول الليل حتى غروبهما في السابعة والنصف مساء تقريباً.

- 20 أكتوبر «اكتمال القمر بدر أكتوبر»:

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر أما وقت البدر الكامل فسيكون في 20 أكتوبر، حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

- 21 أكتوبر «شهب الجباريات»:

وهي من الزخات المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة.

- 25 أكتوبر «عطارد في أطول استطالة له»:

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 18.4 درجة من الشمس.

- 29 أكتوبر «كوكب الزهرة في أطول استطالة له»:

يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة له تبلغ 47 درجة من الشمس.