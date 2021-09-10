البحوث الفلكية: 22 سبتمبر موعد الاعتدال الخريفي

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنّه نتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس ينتج عن ذلك 4 فصول في السنة، وهي الشتاء والربيع والصيف والخريف، ولكي تحدث عملية الانتقال من فصل لفصل يكون هناك تغيير في عدد ساعات النهار والليل، وهناك 4 توقيتات فلكية على مدار العام يبدأ فيهم الفصل الجديد.

الطقس في الخريف لطيف

وأضاف «القاضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الجمعة، أنّ بداية فصل الخريف 22 سبتمبر فلكيًا، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، وهذا يعني أن عدد ساعات الليل يساوي عدد ساعات النهار في نصف الكرة الشمالي والجنوبي، والفارق بينهما أن الشمال يبدأ فيه فصل الخريف بينما الجنوب يبدأ فيه فصل الربيع.

وأشار إلى أنَّ عدد ساعات الليل تستمر في الازدياد حتى الوصول لأطول عدد لساعات الليل في نصف الكرة الشمالي، والذي يكون بداية الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكيًا، ويتكرر ذلك مع بداية الاعتدال الربيعي في 21 مارس.

وأوضح أنَّ الطقس في فصلي الربيع والخريف يكون لطيفًا، إذ تسقط أشعة الشمس بميل على نصف الكرة الشمالي، وبالتالي لا نشعر بدرجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، والذي ينتهي خلال أيام.

عدد ساعات سطوع الشمس في أوروبا محدود للغاية

ولفت أن فصل الخريف لا يتسم بظواهر خاصة، وبالرغم من أن فصل الصيف حار إلا أنه يتميز بطول ساعات الليل، والسماء تكون صافية مقارنة بالشتاء، وبالتالي يكون فرصة لمتابعة الأحداث الفلكية الممتعة من اقتران لكواكب مع بعضها أو زخات شهب، بينما تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الخريف ما يحدث بعض المشكلات لرصد ظواهر فلكية كثيرة مقارنة بالصيف.

وتابع: «النصف الكرة الشمالي يتضمن مصر وشمال المملكة العربية السعودية والأردن والعراق حتى الوصول لجنوب روسيا والصين، إضافة لليبيا والجزائر والمغرب حتى الولايات المتحدة الأمريكية».

وواصل: «عدد ساعات سطوع الشمس في القارة الأوروبية يكون محدود للغاية، وعدد ساعات الليل والنهار لا تقارن، ولا يتم القياس عليها مقارنة بالمناطق التي يمر عليها مدار السرطان أو مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي».

الظواهر الفلكية المقبلة

وعن الظواهر الفلكية المقبلة، قال إنَّ هناك اقتراناً بين القمر مع كوكب زحل في 16 سبتمبر، ويعد زحل من الكواكب الجميلة ويتميز بالحلقات المحيطة به.