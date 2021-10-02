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محمود مسلم

تسليم دفعة جديدة من أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان 10 أكتوبر

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الوطن
09:45 ص | السبت 02 أكتوبر 2021
وزير الإسكان

وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الأربعاء 20/10/2021، تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه على العميل الفائز بقطعة أرض التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز لإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات قبل الاستلام.

تواريخ التسليم

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ37 المجاورة الأولى من 1 : 30، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 42، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع بالمجاورة السابعة من 1 : 11، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 4، يوم الخميس 14/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 17/10/2021 : الأربعاء 20/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

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