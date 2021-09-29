رابط الاستعلام عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

غلق الأسبوع الماضي باب تقديم الطلبات لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تلقى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العديد من طلبات الراغبين في حجز وحدات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وبدأ المتقدمين لحجز الشقق في البحث عن كيفية الاستعلام عن طلب التقديم لمعرفة النتيجة بالقبول أو بالرفض، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية رابط الاستعلام عن طلب تقديم شقق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط الاستعلام عن طلب تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، رابط من أجل الاستعلام عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هــــنا.

خطوات الاستعلام عن طلب التقديم

- في البداية عليك الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي المذكور أعلاه ثم الضغط على «استعلام عن حالة الطلب» ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

- وبعدها يتم إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم.

-ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بك من حيث بيانات جهة التمويل والوحدة المخصصة للعميل حاليًا، وإجمالي مبلغ الدعم المستحق وحالة الطلب سواء كانت مرحلة قادمة أو منتهية مرفوضة.

كما يمكنك الاستعلام من خلال الاتصال على أرقام 5777- 5999- 1188 من أي هاتف محمول، ويمكن الاتصال على رقم 090071117 من التليفون الأرضي.

إقبال كبير على الوحدات السكنية

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إقبالًا من المواطنين على حجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرًا إلى أنّه جرى سحب 110 آلاف كراسة شروط، بينما سدد 51 ألف مواطن مقدمات الحجز للحصول على الشقق.

وتم طرح شقق سكن لكل المصريين 2، بعد التفعيل الرسمي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في 13 يوليو الماضي، الخاصة بالتمويل العقاري بسعر عائد 3%.