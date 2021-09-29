خدمات عدة يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الذي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة من حين لآخر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب التحويل للحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن سابقًا والمحولين إلى الإعلان العاشر حاليًا والمنطبق عليهم الشروط ممن هم «خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة حاليًا»، للتحويل إلى وحدات سكنية جديدة بنظام التمويل العقاري.

على أن يتم تقديم طلب التحويل حتى 25 أكتوبر المقبل، وسيتم إنشاء الوحدات السكنية، بمركز شطا، وتسليمها خلال 36 شهرًا، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط وخطوات التحويل لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

شروط وخطوات التحويل لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

- يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد بمحافظة دمياط لسحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بمكتب البريد بعد تحريره وتوقيعه.

- سداد استكمال جدية الحجز بمبلغ 1000 جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (مراحل التشطيب/ الكراسة الحمراء)، أو مبلغ 5000 جنيه للحاجزين بالإعلان الثامن (تسليم خلال عام / الكراسة الزرقاء).

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر.

- عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- سداد الدفعات ربع السنوية المستحقة سابقًا.

- ويقوم المستفيد بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للاطلاع عليه.

- تتم جميع الإجراءات بواسطة صاحب الطلب (اسم المستفيد) المُسدد إيصال مقدم جدية الحجز سابقاً.

سكن لكل المصريين

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، خلال الأيام الماضية، والتي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، وتستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات المختلفة، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عامًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.