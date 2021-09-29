انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الخميس الماضي الموافق 23 سبتمبر الجاري، من استقبال طلبات الراغبين لحجز وحدات المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وعليه أوضحت وزارة الإسكان خطوات الاستعلام عن طلب الحصول علي شقق الاسكان الاجتماعي، إذ يستطيع المواطن الراغب في الاستعلام عن طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الدخول على رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام من هنــــا.

خطوات الاستعلام عن طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

- بعد الضغط على رابط الاستعلام.. يجرى النقر على خانة «استعلام عن حالة الطلب».

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول، ثم إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا لبيان حالة الطلب.

حالات رفض الطلب في مبادرة التمويل العقاري

- أن يكون طالب الخدمة تجاوز عمره الـ75 عامًا.

- الحصول على قروض بنكية.

- غير مصري الجنسية.

- الاستفادة من مبادرات سابقة.

- تقدم الشخص على وحدة خارج محل الإقامة والعمل.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ويمكن للمواطن كذلك الاستعلام والتواصل مع الصندوق للاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية: 5999 أو5777 أو1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 090071117، وإدخال كل البيانات المطلوبة.