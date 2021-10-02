«فورتي» و«تيلورايد» يقودان كيا لتحطيم الأرقام القياسية خلال 2021

أعلنت كيا أمريكا، اليوم السبت، عن وصول مبيعات شهر سبتمبر الماضي لـ 52.906 سيارة، وتصدرت موديلات فورتي وتيلورايد قائمة الأعلى مبيعًا، لتحقق كيا بذلك أفضل مبيعات في الربع الثالث على الإطلاق في تاريخ الشركة بإجمالي 177.014 سيارة مباعة، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وساهمت هذه النتيجة في تحقيق أعلى أداء مبيعات لشركة كيا على الإطلاق في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بإجمالي 555.525 سيارة بزيادة قدرها 9% عن سجل المبيعات السابق للربع الثالث، والذي بلغ 491.764 سيارة في عام 2016.

وباعت كيا 77% من المخزون المتاح في سبتمبر الماضي، وشهدت زيادة ملحوظة في مبيعات سياراتها الهجينة والبطارية الكهربائية، مع زيادة المبيعات السنوية بأكثر من 81%.

وحققت تيلورايد مبيعات قياسية في سبتمبر مع 9278 سيارة، واستمرت التوقعات طوال الشهر للسيارة EV6 الجديدة كليًا، أول سيارة كهربائية مخصصة للبطارية من كيا في النمو مع توقع وصول الطراز إلى الوكلاء في أوائل عام 2022.

وقال إريك واتسون، نائب رئيس عمليات المبيعات بـ كيا أمريكا في تصريحات عبر موقع الشركة: «استمرت مبيعات كيا في تحطيم الأرقام القياسية والبناء على الزخم الذي شهدناه منذ بداية العام، على الرغم من مشكلات سلسلة التوريد المستمرة التي تواجه الصناعة». مضيفًا: «عزز أداؤنا القياسي في الربع الثالث الثقة في أن مسار مبيعاتنا الإيجابي سيستمر حتى عام 2022».

وتقدم كيا مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات وسيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا. وتخطط كيا لتقديم 11 منتجًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2026 بموجب خطة الشركة S التي ستحول كيا إلى شركة تنقل مستدام.