كل ما تريد معرفته عن هايلاندر مقابل تيلورايد 2021 (فيديو)

نشرت شركة تويوتا اليابانية عبر قناتها الرسمية على «يويتوب» فيديو أقامت فيه مقارنة تفصيلية بين سيارات الدفع الرباعي من تويوتا وكيا.

وجرت المقرنة على طراز تويوتا هايلاندر 2021 وكيا تيلورايد 2021، واللذان ينتميان لفئة سيارات الدفع الرباعي من الشركتين.

وجرت المقارنة على توضيح الفروق بين السيارتين في أرقام الأداء والتسارع، التي تقدمها، بالإضافة إلى أداء المحرك وقوتة.

فيما جرت أيضاً المقارنة على توضيح الفروقات في وسائل الأمان الموجودة في السيارات وأيهما يقدم أعلى وسائل للأمان، بالإضافة إلى مقارنة الفروقات في التكنولوجيا ووسائل الراحة الموجودة داخل السياراتين .

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخيرة، أبرزها خاصية التحدث مع سيارات كيا.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت الشركة الألمانية كيا في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.

كما تعتبر شكرة تويوتا اليابانية أيضاً من كبرى العلامات التجارية في عالم السيارات وتحظى بأرقام مبيعات قوية، واحتلت سياراتها تويوتا كورولا على أعلى نسبة مبيعات في العالم حتى الأن.

وتقوم بتقديم العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي وبعض الطرازات الرياضية، وأبرزها طراز GR Supra، والذي ينتمي لسياارت السباق والسرعة.