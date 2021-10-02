انطلاق أولى جلسات محاكمة قاتل محفظ القرآن بالبحيرة بعد قليل

تنظر محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشر، بعد ظهر اليوم، أولى جلسات محاكمة «تيمور الكندوز» المتهم بقتل «عماد عبدالمنعم» المقيم بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والتي عرفت إعلاميا «بمقتل محفظ القرآن»، وذلك برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي.

مقتل الشيخ عماد محفظ القرآن

وترجع الأحداث إلى شهر مايو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر إصابته بطلق ناري على الطريق الزراعى بالقرب من التوفيقية.

تشيكل فريق بحث جنائي

وعلى الفور توجه ضباط مباحث مركز شرطة ايتاي البارود إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة «عماد عبدالمنعم» 36 عاما، ومقيم بقرية الصواف التابعة لمركز ايتاي البارود، إثر إصابته بطلق ناري أعلى الفخذ وتهتك بالشرايين أسفل البطن.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط مرتكب الواقعة وكشف غموض الحادث، وتمكن ضباط المباحث من ضبط الجاني ويدعى «تيمور الكندوز» مقيم مدينة المحلة بالغربية، كما أنه مسجل خطر في 3 جرائم قتل سابقة.

الأمن يلقى القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وذلك بالتعاون بين مديرتي أمن البحيرة والغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

حزن بين أهالي القرية

وكانت قد سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الصواف إثر إعلان نبأ وفاة الشيخ عماد، نظرا لحسن أخلاقه وتعاونه مع أهالي القرية فى تنفيذ العديد من الأعمال الخيرية، كما أنه اعتاد مساعدة الأطفال في حفظ القرآن دون مقابل مادي.