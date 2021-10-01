مصرع شاب وإصابة 2 في انقلاب تروسيكل بترعة المحمودية في البحيرة

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، إثر انقلاب تروسيكل بترعة المحمودية بأبو حمص، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وحفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بانقلاب تروسيكل داخل ترعة المحمودية بنطاق ذات المركز، وجارِ عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحفظ الجثة تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من عبد المنعم محمد عبد المنعم إبراهيم، 18 سنة، مقيم في قرية الرديمة بأبو حمص، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عبد المنعم إبراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية الرديمة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجارِ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى

كما تم حفظ جثة شادي جمعة كامل جاد، 20 سنة، مقيم في قرية الرديمة بأبو حمص، داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

مصرع وإصابة 5 أشخاص

وفي واقعة مؤلمة مساء أمس، لقيت سيدتان مصرعهما وطفل، فيما أصيب شقيقين إثر انقلاب سيارتهم الملاكي داخل ترعة زهرة البحرية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.