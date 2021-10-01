انتشال جثة مجهولة من نهر النيل في البحيرة

انتشلت قوات الحماية المدنية بمدينة رشيد، مساء اليوم، جثة مجهولة الهوية، غرق صاحبها بنهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز رشيد، يفيد باستقبال المستشفى جثة مجهولة الهوية، تم انتشالها بواسطة قوات الحماية وجرى حفظها تحت تصرف النيابة العامة.

تفحم طفلين في حريق بحظيرة مواشي

كانت محافظة البحيرة قد شهدت أمس حادثا مؤلما، حيث لقى طفلان مصرعهما إثر نشوب حريق داخل حظيرة مواشي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية بمنطقة الملقة، التابعة لمركز إيتاي البارود، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي

وشهدت قرية سنطيس بمركز دمنهور، حادثا أليما، حيث لقيت سيدتان وطفل مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين، إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة زهرة البحرية، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى جثة سيدتين وطفل، وإصابة 2 آخرين، إثر سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة زهرة البحرية التابعة لذات المركز.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من نورا محمد إبراهيم ناصف، 22 عاما، ومحمد مصطفي كمال بسيوني، وإيمان سمارة لبدة، 20 سنة، وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، فيما أصيب محمد كمال بسيوني، 37 سنة سنطيس، ومصطفى كمال بسيوني، 27 سنة، وجرى عمل الإسعافات، وتحرير محضر بالواقعة.