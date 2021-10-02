سر عدم امتلاك الممثل الهندي راهول سودهير جواز سفر

يحتفل اليوم نجم الدراما الهندية راهول سودهير بطل المسلسل الهندي الشهير «عميلة سرية» بـ عيد مولده الـ 29، وشاركتها البطولة النجمة الهندية الشهيرة «هيلي شاه»، وحققا الثنائي نجاحا مبهرا خطف الأنظار.

كانت بداية راهوال سودهير بـ مجال عرض الأزياء والإعلانات، ومن ثم شارك بمسلسلات « الويب»، ومسلسلات الويب بالهند تشبه تجربتنا في مصر مع «واتش ايت- شاهد»، وتختلف التجربة بالهند قليلا، أنها غير منتشرة كثيرا أو محببة للجمهور الهندي لأنها لم تكن تحت الرقابة، لذا يصعب شهرة نجوم مسلسلات الويب فضلا عن العرض التليفزيوني، لكن بالعام الأخير وبعد أزمة كورونا أصبحت مصدر اهتمام العديد، وبالفعل نجحت عدة مسلسلات تم عرضها على الويب، وخاصة بعد الاستعانة بنجوم أفلام بوليوود لمشاركة في مسلسلات الويب.

وكانت بداية شهرته مع مشاركته للنجمة مسلسل خداع الحب نيا شارما في مسلسل« تويستد»، ولكن لم ينل «راهوال سودهير»، القدر الكافي من الشهرة بالرغم من نجاح المسلسل، ولكن يعد مشاركته بـ مسلسل « عميلة سرية» هو تميمة الحظ بالنسبة له بعالم الشهرة على نطاق أوسع، والحصول على شعبية كبيرة في مصر والهند، وعدة بلاد أخرى تم عرض المسلسل بها، ومن هنا تعد بداية انطلاق رحلة الشهرة الواسعة لـ «سودهير» عالميا.

راهول سودهير ينسحب من مسلسل «بيتا» بسبب مرض والدته

يعرف عن راهول سودهير انه مرتبط للغاية بـ عائلته، حيث أنه بعام 2019، قرر الانسحاب من مسلسل «بيتا»، بسبب مرض والدته، كما أنه تأثر كثيرا بوفاة أحد أقاربه بكورونا ودخل بحالة اكتئاب، وكان يطلب من جمهوره الدعاء لهم، لذا فإن دوره بمسلسل « عميلة سرية » وارتباطه بعائلته بالفعل جزء من حياته الشخصية.

أقر راهول سودهير عندما تم سؤاله عن مدى التشابه بينه وبين شخصية «فانش» وهو دوره بمسلسل «عميلة سرية»، حيث أنه كان شخصية غير نمطية وعصبية ولكنه يحب عائلته ولكنه غاضب دائما ومتقلب المزاج.

وقال إن شخصية «هيلي شاه»، تشبه فانش أكثر منه لأنها متقلبة المزاج ووافقته هيلي على هذا، أيضا مازحين معا، وأكدت أنها بالفعل متقلبة المزاج مثل فانش.

«فوبيا الطائرات» سبب عدم امتلاك راهول سودهير لجواز سفر

ولا يمتلك راهول سودهير جواز سفر، حيث صرح بأنه يخشى ركوب الطائرة والسفر بعيدا وأنه لم يغادر الهند مطلقا من قبل، وأنه فقط يتنقل بين ولايات الهند، وقال إنه قريبا سوف يحاول أن يعتاد على ذلك، بدعوى أنه أصبح نجما مشهورا وعليه أن يسافر إلى هنا وهناك من أجل المشاركات العالمية، وقال إنه يمكنه السفر إذا كان الأمر ضروريا واضطراريا ولكنه سوف يتغلب على هذه «الفوبيا» قريبا.