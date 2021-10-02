الصحة: متعافي كورونا يعاني ضعف الذاكرة والاكتئاب

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن متعافيّ فيروس كورونا يعانون من الاكتئاب وضعف الذاكرة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن متعافيّ كورونا لهم مضاعفات ومنها التعب والإرهاق والرغبة في العزلة هذه المضاعفات تزول في غضون 3 أشهر على الأقل ويجب الاستمرار في استشارة الطبيب المختص.

الصحة: عقار موناكيال لن يباع في الصيدليات

وتابع المصدر اللجنة العلمية فى التوقيت الحالي تسعى إلى إضافة مجموعة من الأدوية على بروتكول مصابي فيروس كورونا، لتقليل مضاعفات الفيروس في ما بعد، مشددًا على أن تحديث بروتكول مصابي كورونا فى النسخة الخامسة حذر من عدم الإسراف في الأدوية «الإسراف بشكل عام في الأدوية يأتي بنتائج عكسية».

وأضاف المصدر أن «هناك لجنة من وزارة الصحة والسكان مكلفة بتشخيص حالت مصابي كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي لتحديد المصابين الأكثر حاجة إلى عقار موناكيل، نظرا لأن هذا العقار غال جدا ولدينا كمية منه ولن تم بيعه فى الصيدليات وهو يساعد فى تحقيق نسبشفاء عالية تصل الى 95%».

وعن تقليل المدة الزمنية بين جرعتين لقاح أسترازينكا، قال هناك توجيهات من وزيرة الصحة والسكان بتقليل المدة الزمنية بين جرعتين لقاح استرازينكا، فبدلا من كونها 3 أشهر أصبحت 28 يومًا فقط لتسهيل المهمة على المسافرين، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية قبل اتخاذ هذا القرار وتم الموافقة عليه.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وفقا لما أعلنت عنه الدولة المصرية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.