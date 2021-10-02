«الصحة» توضح أعراض الموجة الرابعة من كورونا في مصر.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا من المتوقع أن تكون منتصف شهر أكتوبر الجاري، وطالبت من المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وجددت دعوتها للمواطنين بشأن سرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

تعرف على أعراض الموجة الرابعة من كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض الموجة الرابعة من كورونا، وقالت إن أعراض الموجة الرابعة من كورونا لم تتغير منذ انتشار جائحة كورونا الأولى وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والعطس والسعال والصداع الشديد وآلام في البطن والعظام وفقدان حاستي الشم والتذوق والكحة وإحساس بالتعب والأرق والخمول.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة أمس خروج 822 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 257708 متعافيا حتى اليوم.

الصحة: جميع لقاحات كورونا آمنة

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، وقالت إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تشبه التطعيمات، وتزول الأعراض في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب، وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وتكسير في العضلات والرغبة في النوم.

وأكدت الوزارة على أن المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا لم يتم تسجيل أي شكوى بخصوص ظهور أي أعراض جانبية غريبة بعد تلقي لقاح كورونا حتى الآن وكل الأعراض هي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.