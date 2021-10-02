دعت وزارة الصحة والسكان مجددا المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى السيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة والسكان إن تسجيل لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- ادخال البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي والرقم القومي والصورة الشخصية والهاتف المحمول

- ترسل الوزارة رسالة مكونة من أربعة أرقام للتحقق

- وبعد ذلك يتم استكمال باقي البيانات من تحميل الصورة الشخصة والموافقة على شروط تلقي اللقاح واختيار مكان التطعيم

- ترسل الوزارة رسالة رقم طلب التسجيل

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت الوزارة إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر. وعن الأعراض الجانبية قالت إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة وتنميل في العضلات أو تكسير وآلام وإحساس بالتعب والإرهاق.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بالتدابير الصحية، مشددا على أن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.