أزمة قلبية تنهى حياة «طبيب شاب» بقنا بعد احتفاله بعيد ميلاده

توفى طبيب بمستشفى أبوتشت المركزي في محافظة قنا، إثر أزمة قلبية بعد يوم من الاحتفال بعيد ميلاده، الأمر الذي أدخل الحزن على الطاقم الطبي في المستشفى.

وتبين أن الطبيب يدعى «مايكل متى»، 32 عاما، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أبوتشت المركزي، وتوفى إثر تعرضه لأزمة قلبية أنهت حياته، والذي كان بالأمس يحتفل بعيد ميلاده.

مدير أبوتشت: مايكل تعرض لأزمة قلبية

وقال الدكتور أحمد المحلاوي، مدير مستشفى أبوتشت المركزي، إن الدكتور مايكل متى، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أبوتشت المركزي، تعرض لأزمة قلبية أنهت حياته.

ونعى «المحلاوي»، الفقيد، قائلا:«خالص العزاء والمواساة لأهل المتوفى، وأسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحسن خاتمتنا جميعاً وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف مدير مستشفى أبوتشت المركزي في قنا، أن الطبيب من أكفأ الأطباء بالمستشفى، فكان يجتهد ولا يكل ولا يمل في عمله، لافتا إلى أن كل الطاقم الطبي حزن عليه.

يذكر أن الطبيب الشاب كان يتمتع بصداقة قوية مع عدد كبير من الأطباء الذين أصيبوا بصدمة كبيرة عقب إعلان خبر وفاته اليوم، داعين أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، موجهين لهم خالص العزاء والمواساة.

صحة قنا تنعي الطبيب

ونعي الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، أسرة الطبيب لفقدان ابنهم الذي يعد من أطيب الأطباء بمستشفى أبوتشت المركزي.

وتابع «رحم الله الطبيب مايكل الشاب وادخله الله فسيح جناته خالص العزاء للأسرة الكريمة في فقدان نجلهم وجموع الأطباء في المحافظة».