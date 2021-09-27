إصابة أول طبيب بكورونا في الموجة الرابعة بمستشفى قنا العام

أصيب الدكتور ماهر فؤاد، أخصائي العناية المركزة بمستشفى قنا العام بفيروس كورونا.

وأعلن مستشفى قنا العام، أن الدكتور «ماهر فؤاد» هو أول طبيب يصاب بكورونا في الموجة الرابعة، ويعد من أوائل أطباء العناية المركزة الذين أظهروا دورا كبيرا وعظيما تجاه مرضى كورونا داخل عناية قنا العام.

قنا العام لن ننسى دور الأطباء المخلصين

وأكدت مستشفى قنا العام، في بيانها، أنها برئاسة الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، لم ولن تنسى الدور الذي يقوم به أبناؤها المخلصين في محاربة فيروس كورونا، متمنين الشفاء العاجل للدكتور ماهر فؤاد.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن هناك متابعة من قبل فريق الأطباء لحالة لطبيب المصاب بكورونا أول بأول، كما يجرى أخذ العينات والعلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وأضاف راجي، أن حالة الطبيب مستقرة وأن اكتشاف إصابته الفيروس كان مبكرا ما ساعد على تحسن الحالة الصحية له، موجها الشكر للطبيب وكل الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا في كل مستشفيات الفرز والعزل.

وأكد أن مديرية الصحة جهزت7 مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن حالات المصابين بالفيروس بقنا قليلة في الموجة الرابعة، لافتا إلى أن معدلات الوفيات قليلة بمشاركة بالموجة الثالثة، وأن ذلك يرجع إلى زيادة معدلات التطعيم ضد كورونا وخاصة كبار السن، لافتا إلى أنه كلما كان عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا كبير ستكون موجة الإصابات اقل من الموجة السابقة.